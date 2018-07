Туск потроллил Трампа за слова о "недругах ЕС": Фейковые новости

Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Вчера, 15 июля, американский президент Дональд Трамп назвал ЕС "противником" из-за торгового конфликта США и Европы, однако Брюссель по-прежнему считает, что Евросоюз и Соединенные Штаты - "лучшие друзья". Об этом у себя в Twitter написали вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и глава Европейского совета Дональд Туск.

Тиммерманс уверен, что европейцы и американцы связаны друг с другом общей историей и ценностями.

"Называя своих лучших друзей врагами, ты лишь радуешь своих настоящих врагов <...> Европейцы никогда не отвернутся от США, потому что США никогда от нас не отворачивались. Для этого и нужны друзья", - пишет он.

Calling your best friends foes only makes your real foes happy. Europeans and Americans are bound by history and their shared values. Europeans will never give up on America because America never gave up on us. That’s what friends are for.