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Боты:
07.08.2018, 06:54

Twitter блокировал бабушку: в день пишет тысячи постов про Трампа

Twitter блокировал бабушку: в день пишет тысячи постов про Трампа - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нина Томасиески обожает президента Дональда Трампа и пытается ему помочь

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Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая якобы по 14 часов в день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа, в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых в соцсети похоже на ботов. Об этом сообщает Associated Press.

"Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне.

Женщина пишет в соцсети посты еще до рассвета.

"Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески. 

9 июля сообщалось, что за последние два месяца Twitter заморозил 70 млн учетных записей в рамках решительной борьбы против вредоносной активности на своей платформе. 

Президент США Дональд Трамп потерял около 336 тыс. подписчиков на свою страничку в Twitter после того, как сервис микроболгов приступил к удалению аккаунтов.

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Теги: США, дональд трамп, twitter, боты, нина томасиески, блокировка аккаунтов, автоботы
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