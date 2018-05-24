У Асада обвинили США в бомбежке баз, в Пентагоне разводят руками

Скриншот из видеозаписи

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Сирийские СМИ утверждают, что с утра бомбардировщики союзников ударили по приграничной с Ираком зоне, где находятся позиции войск режима Башара Асада

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Рано утром 24 мая авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесла удары по базам сирийской армии на востоке страны: такую информацию распространяют подконтрольные Дамаску СМИ, в том числе агентство SANA. В Пентагоне об этих инцидентах "ничего не знают", пишет Reuters.

Как сообщило агентство со ссылкой на проиранскую военизированную группировку Хезболла (союзники сирийского диктатора Башара Асада), авиаудары пришлись по позициям военных недалеко от границы с Ираком.

По данным сирийских СМИ, которые ссылаются на местных военных, "некоторые наши военные локации между Албу-Камалем и Хамимией были атакованы сегодня на рассвете боевой авиацией коалиции".

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При этом спикер Центрального военного командования США Билл Урбан заявил, что "не располагает данными" о подобных боевых операциях. "У нас нет оперативной информации об ударах коалиции по целям или силам просирийского режима", - сказал он.

Еще один источник в Пентагоне, пожелавший остаться анонимным, также не подтвердил данные о таком налете ВВС союзников.