У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами

Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство АFР.
"Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести после того, как лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии в пятницу", - говорится в сообщении.
Всего на надувной лодке находились около 120 мигрантов.
Шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет.
Выжившие рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления из Гарабулли, восточнее Триполи, после взрыва на ней.
Среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.
В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, пытающихся добраться до Европы по морю.
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Ранее Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла испанская Валенсия.