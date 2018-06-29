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29.06.2018, 20:46

У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами

У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет

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Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство АFР.

"Тела трех детей были найдены и еще около сотни пропали без вести после того, как лодка с мигрантами затонула у побережья Ливии в пятницу", - говорится в сообщении.

Всего на надувной лодке находились около 120 мигрантов.

Шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет.

Выжившие рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления из Гарабулли, восточнее Триполи, после взрыва на ней.

Среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.

В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, пытающихся добраться до Европы по морю.

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Ранее Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла испанская Валенсия.

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Теги: лодка с мигрантами, мигранты, ливия
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