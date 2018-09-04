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04.09.2018, 07:56

У пенсионеров забирают дачи из-за резиденции Путина - росСМИ

У пенсионеров забирают дачи из-за резиденции Путина - росСМИ - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

По информации телеканала Дождь, владельцам участков около Константиновского дворца в Петербурге необходимо освободить землю от строений до 1 октября

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Владельцам дачных участков, расположенных вблизи от Константиновского дворца товариществах "Витамин" и "Унисто" в Cанкт-Петербурге предписано до 1 октября освободить землю от строений и посадок из-за из-за резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил российский телеканал Дождь.

По информации телеканала, в 1984 году землю раздали сотрудникам университета МВД и строительному тресту №18.

В преддверии саммита G8, который прошел в Константиновском дворце в 2006 году, городские власти передали государственному комплексу "Дворец конгрессов" 46 гектаров, в том числе и земли, на которых расположены участки товариществ. Сейчас Константиновский дворец находится на балансе управления делами президента.

Огородник Катерина Хашиг отметила сказала, что с VIP-соседями не было ни одного конфликта.

"Когда саммиты, у нас приезжали сюда, даже со Свердловска приезжали полицейские, они охраняли здесь каждую улочку, каждый домик. И так как они питались сухими пайками, мы приносили им горячего супа, горячего чая", - отметила она.

По данным Дождя, на месте участков планируется рекреационная зона, хотя, что имеется в виду — непонятно.

"Дачникам вменили еще и административное правонарушение, по сути, назвав их самозахватчиками. На руках у них ответ из управления делами президента, в котором сказано, что нет возможности ни отсрочить выселение на год, ни оформить участки в аренду", - отмечается в сообщении.

"Никому не отдам, Владимир Владимирович! Вы когда летите, прямо над моим участком, я вам все время машу! Огурчики, помидорчики, зелень — у меня все есть, а цветов море. Приезжайте или опуститесь на землю", - подчеркнула пенсионерка Нина Рудакова.

Владельцы участков обратились в суды, однако заседания завершились не в пользу дачников.

"Возможность отсрочить выселение на год или оформить участки в аренду отсутствует", -  говорится в полученном дачниками из управления делами президента ответе.

29 августа 2018 года сообщалось, что пенсионную реформу в России отменять не будут.

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Теги: владимир путин, дачи, пенсионеры РФ, резиденция Путина
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