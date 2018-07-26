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26.07.2018, 09:44

У посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя: видео

У посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Помимо сорванной попытки самосожжения, у здания произошел взрыв - его причины сейчас выясняются

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Около посольства США в Пекине произошел взрыв, на улице виден дым. Об этом со ссылкой на сообщения очевидцев пишет Reuters.

Сегодня утром китайские государственные СМИ сообщили о попытке неизвестной женщины совершить самосожжение у стен ведомства - она облила себя бензином. Позднее ее задержали.

Связан ли инцидент с женщиной со взрывом, пока неизвестно.

По данным Radio Free Asia, очевидцы говорят о некоем мужчине, который имел при себе самодельное взрывное устройство и собирался бросить его в здание. СВУ, однако, взорвалось рядом с ним, повредив полицейский автомобиль.

Есть ли пострадавшие, официально пока не сообщается, но очевидцы говорят о нескольких раненых.

Взрыв произошел в то время, когда рядом с посольством выстраиваются очереди желающих получить визу. Рядом расположены также посольства Израиля и Южной Кореи.

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Теги: взрыв, видео, Посольство США, пекин, самосожжение
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