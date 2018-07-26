У посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя: видео

Около посольства США в Пекине произошел взрыв, на улице виден дым. Об этом со ссылкой на сообщения очевидцев пишет Reuters.
Сегодня утром китайские государственные СМИ сообщили о попытке неизвестной женщины совершить самосожжение у стен ведомства - она облила себя бензином. Позднее ее задержали.
Связан ли инцидент с женщиной со взрывом, пока неизвестно.
777 pic.twitter.com/dI8j9FVIcj— tbn (@tanboniu) 26 липня 2018 р.
По данным Radio Free Asia, очевидцы говорят о некоем мужчине, который имел при себе самодельное взрывное устройство и собирался бросить его в здание. СВУ, однако, взорвалось рядом с ним, повредив полицейский автомобиль.
26 липня 2018 р.
Есть ли пострадавшие, официально пока не сообщается, но очевидцы говорят о нескольких раненых.
Current situation at the U.S Embassy in Beijing China. @CNN @CNBC @CNBCnow @WSJ @FT @nytimes @IOStoken pic.twitter.com/UMz09WTa9U— Jimmy Zhong (@jimmyzhong_iost) 26 липня 2018 р.
Взрыв произошел в то время, когда рядом с посольством выстраиваются очереди желающих получить визу. Рядом расположены также посольства Израиля и Южной Кореи.
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