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09.08.2018, 09:20

У Трампа готовятся наказать иностранцев за влияние на выборы - WP

У Трампа готовятся наказать иностранцев за влияние на выборы - WP - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Белый дом работает над указом, который позволит Дональду Трампу вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы, пишет газета

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Белый дом разрабатывает указ, позволяющий президенту США Дональду Трампу вводить санкции против иностранцев, которые вмешиваются в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию проекта документа.

Согласно сообщению, в документе на восьми страницах говорится о том, что президент сможет вводить санкции в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, чье правительство вмешалось в избирательный процесс в США.

Отмечается, что собеседник в Белом доме заявил о возможном внесении правок в готовящийся указ.

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2 августа глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил в Белом доме, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года.

5 августа президент США Дональд Трамп во время речи в американском штате Огайо заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США. 

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Теги: вмешательство РФ, Россия, США, санкции, дональд трамп, белый дом, выборы сша
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