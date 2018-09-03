У Трампа предложили Палестине слиться с Иорданией: Аббас ответил

Махмуд Аббас (фото — Getty Images)

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Абу Мазен подчеркнул, что беседовал с Дональдом Трампом уже четырежды, и каждый раз тот говорил, что "за" вариант конфедерации Иордания-Палестина

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На встрече с оппозиционными израильскими депутатами председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Белый дом предложил ему подумать над вариантом конфедерации с Иорданией. Об этом сообщает сайт израильского канала 10tv.

Как рассказал Абу Мазен, старший советник американского президента Джаред Кушер и спецпредставитель Вашингтона Джейсон Гринблатт "подняли идею конфедерации" в беседе с ним, добавив, что Дональд Трамп выразил поддержку такому проекту.

Во время очередного раунда переговоров об урегулирования арабо-израильского конфликта американцы призывали палестинского президента отказаться от создания независимого арабского государства и, тем самым, покончить с многолетним конфликтом в регионе. Вместо этого было предложено создать иорданско-палестинскую конфедерацию со столицей в Аммане.

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Как отмечает источник, лидер Палестины согласен на подобный вариант, но с одним условием: если Израиль также войдет в конфедерацию.

Что касается властей Иордании, то там заявили, что Амман, как и раньше, выступает за создание независимого арабского государства Палестина со столицей в Иерусалиме.