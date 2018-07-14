"У вас есть шанс": Трампа и Путина призвали изменить ход истории

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Правозащитники Amnesty International считают, что лидеры США и России могут использовать свою встречу, чтобы остановить насилие

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У президентов США и России есть выбор, и они все еще могут изменить ход истории. Об этом заявила старший директор международных исследований правозащитной организации Amnesty International Анна Найстат накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Президенты Путин и Трамп токсичны для прав человека. Их политика привела к разделенным семьям, детям в клетках, насилию в войне в Сирии и пыткам и убийстве представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, если назвать некоторые ужасы, которые происходят при них", - отметила Найстат.

При этом она призвала президентов измениться и воспользоваться шансом на предстоящей встрече в Хельсинки. Она считает, что в первую очередь Трамп и Путин должны разрешить конфликт в Сирии. Также правозащитники говорят о многочисленных нарушениях прав человека со стороны России в Украине, в частности, удерживание Олега Сенцова.

Найстат подчеркнула, что Путин и Трамп еще могут все изменить: "Но неспособность действовать гуманно и подотчетно укрепит неизгладимое пятно на обоих лидерах".

Встреча глав США и России состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.