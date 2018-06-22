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22.06.2018, 15:30

У здания парламента Японии росла конопля

У здания парламента Японии росла конопля - Фото
Фото: скриншот с видео

Политика Японии крайне нетолерантна к наркотикам, владение даже небольшим количеством каннабиса наказывается тюремным сроком до пяти лет

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На территории у здания парламента Японии в Токио выросли растения конопли. Кто их посадил, неизвестно. Об этом сообщает ВВС.

Четыре двухмесячных растения каннабиса были уничтожены после того, как их обнаружили посетители.

Парламентский чиновник отметил, что семена каннабиса могут переноситься с помощью ветра или птичьего помета.

Как отмечает агентство, политика Японии крайне нетолерантна к наркотикам, владение даже небольшим количеством каннабиса наказывается тюремным сроком до пяти лет.

На днях премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что использование марихуаны будет легализовано по всей Канаде начиная с 17 октября. 

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Теги: парламент, наркотики, япония, каннабис, марихуана
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