Убитый в Таджикистане американец: "В целом люди добры"

Фото: simplycycling.org

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29 июля водитель на автомобиле совершил намеренный наезд на велосипедистов, затем он и пассажиры авто вышли и стали добивать туристов ножами

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Власти идентифицировали четырех иностранных велосипедистов, убитых в Таджикистане в результате жестокого нападения, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация Исламское государство. Об этом сообщает ВВС.

Пара из Вашингтона - Лоран Жогеган и Джей Остин - уволились с работы, чтобы совершить путешествие на велосипедах. Они успели побывать на трех континентах. Обоим было по 29 лет.

В апреле Остин написал в своем блоге во время велосипедного тура по Марокко: "Зло в людях существует, конечно же, но это редкость". "В целом люди добры. Иногда эгоистичны, иногда ограниченны, но добры", - написал он в другом посте.

Пара проехала через Африку и Европу, прежде чем полететь в Казахстан в мае.

Причина этого малобюджетного путешествия была простой, отметил Остин: «Жизнь коротка, и мир большой, и мы хотим максимально использовать нашу молодость и хорошее здоровье, прежде чем они исчезнут».

Родители Жогеган опубликовали заявление в котором восхваляли такие качества своей дочери, как "восторженное принятие возможностей, которые дарит жизнь, ее открытость к новым людям и местам, и ее стремление лучше понять мир".

Двое других убитых были гражданами Швейцарии и Нидерландов.

Швейцарец Маркус Хуммель описал в своем блоге поездку по Шелковому пути из китайского Сиана в Кыргызстан как "воплощение мечты".

"Поскольку мы уже в пути, мы определенно не хотим пропустить Памирское шоссе в Таджикистане", - писал он и его партнер по путешествиям.

Также был идентифицирован голландский велосипедист - 56-летний Рене Вокке.

Его партнер Ким Постма, 58-летний администратор больницы, был ранен в этом инциденте.

29 июля в Хатлонской области Таджикистана водитель совершил наезд на иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах. После этого он и пассажиры авто напали на туристов с ножом и огнестрельным оружием. Погибли четверо иностранцев. Позже ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.