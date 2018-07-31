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31.07.2018, 00:11

Участники Pussy Riot вышли из СИЗО и их опять задержали

Участники Pussy Riot вышли из СИЗО и их опять задержали - Фото
Фото: facebook.com/wearepussyriot

Могут посадить еще на 10 суток ареста

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Четверых участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачева и Ольгу Пахтусова - отбывших 15 суток ареста за то, что выбежали на поле во время финала Чемпионата мира-2018 в Москве, снова задержали. Об этом сообщает Медиазона.

Полиция задержала всех участников группы, когда те выходили из СИЗО после окончания срока ареста. Силовики доставили их в отделение «Лужники».

Сначала полиция не выдвигала участникам Pussy Riot никаких обвинений, однако заявила, что все они останутся в отделении до утра.

Позже одна из сотрудниц сообщила, что на Верзилова, Никульшину, Курачеву и Пахтусову составят административные протоколы по статье "Проведение публичного мероприятия без подачи заявки". Санкция этой статьи предусматривает до 10 суток ареста.

Во время финального матча чемпионата мира по футболу четверо участников группы Pussy Riot, переодетые в милицейскую форму, выбежали на поле. Они требовали от российской власти: освободить всех политических заключенных; не сажать за ругательства; прекратить незаконные аресты на митингах; допустить политическую конкуренцию в стране; а также не фабриковать уголовные дела и не держать людей без причин в СИЗО. Тогда их отправили под арест на 15 суток.

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Теги: задержание, pussy riot
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