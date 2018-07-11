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11.07.2018, 12:41

Участница банды неонацистов получила пожизненное в Германии - DW

Участница банды неонацистов получила пожизненное в Германии - DW - Фото
Беате Чепе (скриншот из видеозаписи)

Закончился резонансный в Германии процесс по делу радикальной группировки Национал-социалистическое подполье

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Сегодня, 11 июля, суд в Мюнхене приговорил немецкую неонацистскую "активистку" Беату Чепе к пожизненному тюремному заключению. По делу ультрарадикальной группировки Национал-социалистическое подполье (NSU) ее признали виновной в планировании десяти убийств, пишет агентство Deutsche Welle.

По словам прокурора, хотя 43-летняя женщина лично не участвовала в убийствах и нападениях, она их планировала, обеспечивала алиби исполнителям и занималась поиском средств для группировки.

Чепе известна в немецких СМИ как "Поджигательница из Цвиккау".

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Суд над NSU длился с 2014 года. Следствие считает, что среди прочего на счету банды - убийства девяти жителей Германии турецкого и греческого происхождения, а также убийство полицейской.

Также к трем годам тюрьмы приговорен подельник NSU Карстен С.: его осудили на основе законодательства по делам несовершеннолетних, признав виновным в пособничестве в убийстве в девяти случаях. Он сам признал в суде, что передал членам группировки пистолет, из которого были убиты девять человек.

Преступления задокументированы в период с 1998-го по ноябрь 2011 года.

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Теги: Германия, приговор, Мюнхен, неонацисты, беате чепе, nsu
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