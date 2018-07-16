Участницу Pussy Riot арестовали за акцию на ЧМ-2018

Фото: facebook.com/wearepussyriot

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Во время матча между сборными Хорватии и Франции четверо участников Pussy Riot в форме российской милиции выбежали на поле

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Участницу российской группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле московского стадиона "Лужники" во время финала Чемпионата мира-2018, суд приговорил к 15 суткам ареста. Об этом сообщает Медиазона.

Вчера, во время матча между сборными Хорватии и Франции, четверо участников Pussy Riot в форме российской милиции выбежали на поле. Они требовали освободить всех политических заключенных, не сажать за ругательства, прекратить незаконные аресты на митингах и т.д.

Активисток обвинили в нарушении правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований и незаконном ношении одежды с символикой правоохранительных органов.

Суд решил, что вина Никульшиной в остановке матча доказана, а достоверность доказательств вопросов не вызывает. Судья назначил ей наказание в виде 15 суток ареста и запрета посещать спортивные мероприятия сроком на три года.

Дела трех других активисток будут рассмотрены в течение ближайших часов.

На финальном матче чемпионата мира присутствовал президент России Владимир Путин.