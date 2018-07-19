Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.07.2018, 10:32

Ученые дали название нашей эре и "изменили ход истории"

Ученые дали название нашей эре и "изменили ход истории" - Фото
Фото: unsplash.com

Геологи выделили три новых временных промежутка в истории Земли

Реклама
Реклама

Ученые дали официальное название нашей эре - той, в которой мы живем сейчас. Современный век будет называться мегхалайским, сообщает ВВС со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию.

Он охватывает 4200 лет, а точкой отсчета стала глобальная засуха, которая уничтожила несколько древних цивилизаций.

Геологи также выделили северногриппианский и гренландский периоды, который вместе с мегхалайским образуют эпоху галоцена, начавшуюся 11700 лет назад.

За основу новой классификации взяты климатические изменения на Земле. Некоторые представители научного сообщества не соглашаются с тем, что они оказали глобальное влияние на развитие всей планеты.

Читайте также: Ученые обнаружили динозавра-гиганта: он может изменить историю

Ранее ученым при помощи мощнейшего радиотелескопа MeerKAT удалось "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, исследование, земля, ученые, геология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Лошади соотносят эмоции на лице и в голосе человека - ученые
Общество Лошади соотносят эмоции на лице и в голосе человека - ученые
Искусственный интеллект научился ориентироваться в лабиринте
Общество Искусственный интеллект научился ориентироваться в лабиринте
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 