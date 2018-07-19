Ученые дали название нашей эре и "изменили ход истории"

Фото: unsplash.com

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Геологи выделили три новых временных промежутка в истории Земли

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Ученые дали официальное название нашей эре - той, в которой мы живем сейчас. Современный век будет называться мегхалайским, сообщает ВВС со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию.

Он охватывает 4200 лет, а точкой отсчета стала глобальная засуха, которая уничтожила несколько древних цивилизаций.

Геологи также выделили северногриппианский и гренландский периоды, который вместе с мегхалайским образуют эпоху галоцена, начавшуюся 11700 лет назад.

За основу новой классификации взяты климатические изменения на Земле. Некоторые представители научного сообщества не соглашаются с тем, что они оказали глобальное влияние на развитие всей планеты.

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Ранее ученым при помощи мощнейшего радиотелескопа MeerKAT удалось "сфотографировать" область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.