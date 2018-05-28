Ученые научились контролировать агрессию воздействием на мозг

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Шведские биологи идентифицировали группу нейронов гипоталамуса, которые запускают агрессивное поведение, и научились их контролировать

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Шведские ученые обнаружили у мышей малоизученную группу нейронов, повышенная активность которых может быть связана с агрессией. Подавляя их действие с помощью методов оптогенетики, Кристиан Бробергер и его коллеги сумели контролировать агрессивное поведение животных. Об этом они сообщает Naked Science.

«Агрессивные» нейроны находятся в гипоталамусе, в одном из десятков его ядер - отдельных групп клеток, отвечающих за специализированные функции этой части мозга. Премамиллярное ядро расположено в задней части гипоталамуса и, как считается, вовлечено в реализацию агрессивно-оборонительных реакций. И действительно: Бробергер и его соавторы показали, что помещение нового самца в клетку с мышами вызывает агрессивную реакцию «коренных» обитателей и активацию нейронов премамиллярного ядра гипоталамуса.

Ученые также вывели ГМ-животных, у которых работу этих нейронов можно было контролировать импульсами лазера. Это позволило буквально управлять мышами, искусственно подавляя уже готовую выплеснуться агрессию или запуская ее в ситуациях, когда обычно грызуны ее не проявляют.

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Такое поведение у них существует не столько для причинения реального урона противнику, сколько для «выяснения отношений» и взаимного положения в иерархии. Классический тест состоит в том, чтобы запустить пару самцов в трубу или другой узкий лаз с противоположных сторон: менее агрессивный и низкокоранговый уступит путь, отползая назад. Однако подавление нейронов премамиллярного ядра у более высокорангового самца или стимуляция их у низкорангового позволяет ученым произвольно менять их иерархический статус.