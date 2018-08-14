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14.08.2018, 20:49

Ученые объяснили, как связаны метеориты и древнейшие породы Земли

Ученые объяснили, как связаны метеориты и древнейшие породы Земли - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Необычный состав древнейших пород Земли мог сформироваться из-за падения метеоритов

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Ученые из Университета Картин в Австралии объяснили необычный состав древнейших пород. Исследователи считают, что породы сформировались в результате таяния базальта из-за падений метеоритов, сообщает Nature Geoscience.

Древнейшие породы Idiwhaa gneisses возрастом более четырех миллиардов лет отличаются от других пород, встречающихся в коре континентов. Ученые считают, что Idiwhaa gneisses сформировались под влиянием процессов, условия для возникновения которых могли быть созданы падениями метеоритов. 

Специалисты провели ряд исследований и в процессе симуляции определили необходимые для образования породы состав коры Земли, температуру и давление. Ученые провели моделирование, при котором 10-километровый метеорит падал на кору с заданной скоростью. Оказалось, что на расстоянии в 10-50 метров от места падения действительно образовывались схожие с Idiwhaa gneisses породы. 

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Исследование объясняет, почему породы этого типа содержат намного меньше кремния и больше железа. Ученые считают, что новые данные помогут лучше понять процессы развития Земли. 

В августе телескоп Kepler расконсервировался и неожиданно начал передавать на Землю данные о находках в космосе. Телескопу удалось обнаружить 44 новые планеты земного типа.

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Теги: космос, земля, метеорит, породы, Idiwhaa gneisses
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