Ученые вырастили легкие и успешно пересадили их свиньям

Фото: unsplash.com

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Если медицинский эксперимент подтвердит свой успех, то через несколько лет людям смогут пересаживать искусственные легкие

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Ученые медицинского отделения Университета Техаса вырастили искусственные легкие в лаборатории и успешно пересадили их свиньям. Об этом сообщает Радио Свобода.

По прогнозам, людям смогу пересаживать "лабораторные" легкие уже через пять-десять лет.

Легкие, которые пересадили свиньям, успешно функционировали спустя два месяца после имплантации и были насыщены кислородом.

Ученые взяли легкие отдельной свиньи, изъяли из них кровь и живые клетки, оставив только "скелет". Затем поместили его в смесь питательных веществ и наполнили клетками свиньи, которой должны были пересадить орган.

Легкие выращивали месяц, а потом пересадили четырем животным.

Ученым еще предстоит выяснить, связано ли выживание свиней с новым функционированием легких.

Две исследовательские группы биологов ранее независимо друг от друга открыли новый, ранее неизвестный тип клеток легочной ткани. Именно мутации в этих клетках могут стоять за возникновением муковисцидоза.