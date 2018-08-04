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04.08.2018, 15:41

Ученые вырастили легкие и успешно пересадили их свиньям

Ученые вырастили легкие и успешно пересадили их свиньям - Фото
Фото: unsplash.com

Если медицинский эксперимент подтвердит свой успех, то через несколько лет людям смогут пересаживать искусственные легкие

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Ученые медицинского отделения Университета Техаса вырастили искусственные легкие в лаборатории и успешно пересадили их свиньям. Об этом сообщает Радио Свобода

По прогнозам, людям смогу пересаживать "лабораторные" легкие уже через пять-десять лет. 

Легкие, которые пересадили свиньям, успешно функционировали спустя два месяца после имплантации и были насыщены кислородом. 

Ученые взяли легкие отдельной свиньи, изъяли из них кровь и живые клетки, оставив только "скелет". Затем поместили его в смесь питательных веществ и наполнили клетками свиньи, которой должны были пересадить орган. 

Легкие выращивали месяц, а потом пересадили четырем животным. 

Ученым еще предстоит выяснить, связано ли выживание свиней с новым функционированием легких. 

Две исследовательские группы биологов ранее независимо друг от друга открыли новый, ранее неизвестный тип клеток легочной ткани. Именно мутации в этих клетках могут стоять за возникновением муковисцидоза.

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Теги: свиньи, трансплантация, органы, легкие
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