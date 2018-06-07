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07.06.2018, 11:18

Ученые выяснили, как количество часов в сутках зависит от Луны

Ученые выяснили, как количество часов в сутках зависит от Луны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полтора миллиарда лет назад сутки на Земле длились около 18 часов

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Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне и Колумбийского университета (США) выяснили, что продолжительность земного дня напрямую связана с расстоянием от Земли до Луны. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, полтора миллиарда лет назад сутки на Земле длились около 18 часов. Тогда Луна находилась на расстоянии 340 тысяч км в среднем от нашей планеты. Это на 44 тысячи км меньше, чем сейчас, что почти равно длине экватора Земли (она составляет 40 тысяч км).

Ученые исследовали циклы изменения климата, к которым приводили периодические изменения орбиты и вращения Земли вокруг своей оси.

За счет изучения горных пород возрастом 90 млн лет и знания истории Солнечной системы им удалось реконструировать процессы изменений климата в протерозое (период геологической истории, начавшийся примерно 2,5 млрд лет назад и длившийся почти 2 млрд лет). Подобный метод называют астрохронологией.

Также ученые сказали, что на движение Земли влияют другие космические тела. Изменение расстояния между Луной и Землей влияло на вращение планеты вокруг своей оси, что в свою очередь влияло и на длительность земного дня, и на климат планеты.

"Когда Луна отдаляется, Земля замедляет свое вращение подобно фигуристу, который вытягивает руки", - объяснил руководитель исследования профессор Стивен Майерс.

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Теги: Луна, земля, ученые
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