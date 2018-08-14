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14.08.2018, 17:57

Ученые выяснили неожиданный промысел древних индейцев

Ученые выяснили неожиданный промысел древних индейцев - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Древние индейцы первыми научились разводить попугаев ара в неволе

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Ученые установили, что древние индейцы являлись первыми заводчиками попугаев. Они разводили птиц в Мексике еще до прихода европейцев на континент, говорится в опубликованном в PNAS исследовании.

Специалисты обнаружили 17 древних скелетов попугаев красных ара в каньоне Чако и на северо-западе Мексики, в тысяче километров от ареала обитания птиц. Изучив образцы ДНК, ученые с помощью радиоуглеродного датирования определили возраст скелетов. Находка датируется примерно 900-1200 годов нашей эры. 

Обнаруженные останки птиц принадлежат к одной редкой гаплогруппе — Haplo6. Ученые определили, что еще до 1250-1450 годов древние индейцы первыми на континенте в неволе разводили попугаев ара, привезенных издалека.

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Это - первое доказательство разведения ара в неволе до 1250-1450 годов. Ученые считают, открытие позволит шире взглянуть на торговые процессы того времени.

Ранее специалисты рассказали, какое домашнее животное поможет жить дольше. Ученые-кардиологи считают, что люди, которые держат дома кошек, на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем те, кто избегает домашних животных. 

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Теги: попугай, ученые, древние индейцы, ара
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