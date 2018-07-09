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09.07.2018, 12:05

Угроза РФ: Британия увеличит присутствие ВМС в Северной Атлантике

Угроза РФ: Британия увеличит присутствие ВМС в Северной Атлантике - Фото
Филип Джонс (фото - скриншот с видео)

Британский парламент позволит развернуть корабли и самолеты Королевских ВВС в регионе на регулярной основе

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Великобритания увеличат присутствие Военно-морских сил в Северной Атлантике из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщил глава ВМС адмирал Филип Джонс в интервью Sky News.

По его словам, для cеверной Атлантики будет создана новая совместная зона операций.

Отмечается, что регион станет приоритетным для британского правительства, которое позволит там развернуть корабли Королевского флота и самолеты Королевских ВВС на регулярной основе.

Адмирал Джонс заявил, что такой шаг является ответом на растущую угрозу со стороны России.

Северная Атлантика - устойчивое название для северной части Атлантического океана. Располагается между континентами Северная Америка и Европа. К бассейну Северной Атлантики относят Средиземное море и условно Черное, Азовское и Каспийское моря. 

Сегодня, 9 июля, сообщалось, что 44-летняя Дон Стерджесс, которая была отравлена нервно паралитическим веществом Новичок в британском Эймсбери, умерла. 

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Теги: угроза РФ, Россия, Великобритания, вмс, флот, британия, корабли, вмс британии, Филип Джонс
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