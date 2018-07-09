Угроза РФ: Британия увеличит присутствие ВМС в Северной Атлантике

Филип Джонс (фото - скриншот с видео)

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Британский парламент позволит развернуть корабли и самолеты Королевских ВВС в регионе на регулярной основе

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Великобритания увеличат присутствие Военно-морских сил в Северной Атлантике из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщил глава ВМС адмирал Филип Джонс в интервью Sky News.

По его словам, для cеверной Атлантики будет создана новая совместная зона операций.

Отмечается, что регион станет приоритетным для британского правительства, которое позволит там развернуть корабли Королевского флота и самолеты Королевских ВВС на регулярной основе.

Адмирал Джонс заявил, что такой шаг является ответом на растущую угрозу со стороны России.

Северная Атлантика - устойчивое название для северной части Атлантического океана. Располагается между континентами Северная Америка и Европа. К бассейну Северной Атлантики относят Средиземное море и условно Черное, Азовское и Каспийское моря.

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