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17.08.2018, 16:20

Угроза теракта: в Южной Америке экстренно сели 11 самолетов

Угроза теракта: в Южной Америке экстренно сели 11 самолетов - Фото
Фото: instagram/latamairlines

Власти Чили расследуют 11 анонимных сообщений о бомбах, якобы заложенных на борту самолетов местных авиакомпаний

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Власти Чили расследуют 11 анонимных сообщений о бомбах, якобы заложенных на борту самолетов местных авиакомпаний. Об этом сообщила чилийская радиостанция Bio Bio со ссылкой на Генеральный директорат гражданской авиации страны.

Согласно сообщению, сначала поступил анонимный звонок с информацией о взрывчатке на борту трех самолетов, а потом сообщили о еще восьми. 

По данным чилийских правоохранительных органов, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline. BioBio в колл-центре LATAM подтвердили информацию об угрозе взрыва на своих пяти самолетах.  

Reuters сообщает, что экстренную посадку совершили девять самолетов.

По словам представителя Главного управления гражданской авиации Чили Виктора Вильялобоса, в двух случаях анонимные минеры сообщили несуществующие номера рейсов. Восемь самолетов проверили и не обнаружили взрывчатку. Одно воздушное судно еще проверяют.

В заявлении министерства транспорта страны говорилось, что никто не пострадал, а ситуация "находится под контролем". Полицейские устанавливают личности тех, кто сообщал о взрывчатке.

Ранее сегодня, 17 августа, сообщалось, что в аэропорту Ханья на греческом острове Крит совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 757−300 немецкой авиакомпании Condor в сопровождении истребителей F-16. 

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Теги: самолет, перу, минирование, бомба, чили, латинская америка
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