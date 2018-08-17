Угроза теракта: в Южной Америке экстренно сели 11 самолетов

Власти Чили расследуют 11 анонимных сообщений о бомбах, якобы заложенных на борту самолетов местных авиакомпаний. Об этом сообщила чилийская радиостанция Bio Bio со ссылкой на Генеральный директорат гражданской авиации страны.
Согласно сообщению, сначала поступил анонимный звонок с информацией о взрывчатке на борту трех самолетов, а потом сообщили о еще восьми.
По данным чилийских правоохранительных органов, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline. BioBio в колл-центре LATAM подтвердили информацию об угрозе взрыва на своих пяти самолетах.
Reuters сообщает, что экстренную посадку совершили девять самолетов.
По словам представителя Главного управления гражданской авиации Чили Виктора Вильялобоса, в двух случаях анонимные минеры сообщили несуществующие номера рейсов. Восемь самолетов проверили и не обнаружили взрывчатку. Одно воздушное судно еще проверяют.
В заявлении министерства транспорта страны говорилось, что никто не пострадал, а ситуация "находится под контролем". Полицейские устанавливают личности тех, кто сообщал о взрывчатке.
Ранее сегодня, 17 августа, сообщалось, что в аэропорту Ханья на греческом острове Крит совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 757−300 немецкой авиакомпании Condor в сопровождении истребителей F-16.