"Угрозами не подружиться": реакция Молдовы на учения России в ПМР

Еуджен Стурза (фото - facebook.com/eugen.sturza.eu)

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Форсирование Днестра на бронетехнике не очень похоже на то, чем должны заниматься миротворцы, заявил министр обороны страны Еуджен Стурза

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Россия, которая проводит провокационные учения "зеленых человечков" с форсированием Днестра, не похожа на миротворца в Приднестровье. Об этом у себя в Facebook заявил глава Минобороны Молдовы Еуджен Стурза.

"Кто-то считает, что угрозами может подружиться с тобой. Но как можно, угрожая через забор соседу, надеяться, что он вас будет воспринимать другом? Парадоксально, но именно это пытается делать наш сосед Россия - проводя военные учения с форсированием Днестра", - пишет министр.

Стурза напомнил, что подобные учения в зоне безопасности Приднестровья - с бронетехникой и грузовиками без номерных знаков – это провокационные действия, которые подрывают основы механизма безопасности в регионе и обоснование того, что Россия должна быть в составе миротворческой миссии.

"Крайне сложно объяснить им (Москве, - ред.), что учения "зеленых человечков" с пересечением Днестра на бронетехнике - это не миротворческая миссия, и то, что их действия никак не обеспечивают мир в регионе, - добавил Стурза и подчеркнул: - Может, ОБСЕ поможет объяснить (им) разницу?"

В конце 2016 года прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон уволил Анатола Шалару с должности министра обороны за "заигрывания с НАТО". Тот настаивал на выводе войск и вооружений РФ.

Еуджен Стурза ранее был советником экс-премьеров Влада Филата и Юрия Лянкэ. Назначен главой Минобороны страны в октябре - вопреки сопротивлению Додона.

В ноябре 2017 года Стурза заявил, что "заброшенную" армию страны нужно возрождать для защиты территории от возможного российского вторжения. По его словам, Молдова "должна быть готова к борьбе", если РФ, которая содержит 400 "миротворцев" и 1200 кадровых военных в Приднестровье, проявит агрессию, как в случае с Украиной.

Спецпроект ЛІГА.net: Приднестровье. Как выглядит сепаратизм

Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году ПМР провело никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не торопится принимать сепаратистский молдавский регион в свой состав. В апреле 2014-го власти ПМР вновь призвали Кремль признать их "республику" независимым государством: Москва снова отмолчалась.

Российские войска находятся в ПМР как "миротворцы", а фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999 год приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", а в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР.

22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.