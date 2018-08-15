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15.08.2018, 14:28

Украинке запретили въезд в ЕС из-за акций протеста ее мужа

Украинке запретили въезд в ЕС из-за акций протеста ее мужа - Фото
Фото: facebook.com/lyudmyla.kozlovska

Людмилу Козловскую депортировали в Киев и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS)

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Украинку Людмилу Козловскую выслали из Польши и запретили ей въезд в Шенгенскую зону за антиправительственную деятельность мужа, сообщает Onet.

Правительство Польши внесло Козловскую в Шенгенскую информационную систему (SIS), что означает немедленную высылку из ЕС. Муж украинки утверждает, что якобы так польские власти ответили на его общественную деятельность.

Козловская является президентом фонда "Открытый диалог", а ее муж Бартош Крамек - председателем совета фонда. Крамек известный рядом акций протеста, направленных на борьбу за гражданские права, а также призывом к гражданскому неповиновению правительству.

Украинка 12 августа прилетела в Брюссель, однако была вынуждена провести ночь в комнате для задержанных в аэропорту. Козловскую депортировали в Киев на следующий день. 

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Польское МВД не сообщает, по какой причине украинку внесли в SIS. 

"Польское правительство отомстило моей жене за мои действия", - уверен Крамек. 

В августе стало известно, что Финляндия может депортировать крымчан, въехавших по паспортам РФ.

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Теги: польша, шенгенская зона, депортация, украинка, активист, Людмила Козловская
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