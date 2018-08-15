Украинке запретили въезд в ЕС из-за акций протеста ее мужа

Украинку Людмилу Козловскую выслали из Польши и запретили ей въезд в Шенгенскую зону за антиправительственную деятельность мужа, сообщает Onet.
Правительство Польши внесло Козловскую в Шенгенскую информационную систему (SIS), что означает немедленную высылку из ЕС. Муж украинки утверждает, что якобы так польские власти ответили на его общественную деятельность.
Козловская является президентом фонда "Открытый диалог", а ее муж Бартош Крамек - председателем совета фонда. Крамек известный рядом акций протеста, направленных на борьбу за гражданские права, а также призывом к гражданскому неповиновению правительству.
Украинка 12 августа прилетела в Брюссель, однако была вынуждена провести ночь в комнате для задержанных в аэропорту. Козловскую депортировали в Киев на следующий день.
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Польское МВД не сообщает, по какой причине украинку внесли в SIS.
"Польское правительство отомстило моей жене за мои действия", - уверен Крамек.
В августе стало известно, что Финляндия может депортировать крымчан, въехавших по паспортам РФ.