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02.08.2018, 07:26

Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков: фото

Украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков: фото - Фото
Фото: facebook.com/18 окремий вертолітний загін ДР Конго

В результате боя с повстанцами трое миротворцев из Малави и Танзании получили ранения

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В Демократической республике Конго боевики из повстанческой группировки ADF напали на военную базу миссии ООН, где также находятся украинские миротворцы, которые в результате уничтожили лагерь террористов.  Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Владимир Фитьо.

Обстрелу подверглись здания в аэропорту Мавиви в левяти километрах от города Бени.

По его словам, в течение часового боя боевики применяли стрелковое оружие и мины для максимального поражения объектов критической инфраструктуры.

"Следует отметить, что в данном лагере несут боевое дежурство два вертолета Ми-24, экипажи которых тоже подверглись риску. Одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения. Во время нападения все украинские миротворцы находились на заранее подготовленных позициях для обороны, никто из них не пострадал", - уточнил Фитьо.

Вследствие боя с повстанцами трое миротворцев из Малави и Танзании получили ранения.

Исходя из угрозы повторного нападения боевиков на лагерь командованием Сил Миссии ООН по стабилизации ситуации было принято решение нанести воздушный удар боевыми вертолетами МИ-24 украинского контингента по базовым лагерям боевиков последующей высадкой десанта для зачистки территории.

Параллельно с украинскими вертолетами высадку спецназа также осуществляли южно-африканские вертолеты Орекс, которые десантировали спецназ из ЮАР и Танзани.

"Для вертолетов Ми-8 сложностью при десантировании подразделений было то, что территория для высадки была ограничена и имела много каменных выступов, могло привести к повреждению вертолетов. В течение проведения операции украинские вертолетчики перебросили 150 пехотинцев в район проведения операции", - уточнил военный.

14 июня 2018 года сообщалось, что в этом году 68 украинских правоохранителей прошли отбор и будут внесены в базу миротворцев ООН.

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Теги: украинские миротворцы, Конго, бой, зачисткал, лагерь боевиков
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