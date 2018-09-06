Умер актер "Терминатора" и племянник президента США Кеннеди

Кристофер Лоуфорд (фото - twitter.com/BNONews)

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, известный голливудский актер Кристофер Лоуфорд скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно сообщению, ему понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, но врачи не успели его спасти. Точная причина смерти устанавливается.

Он известен по ролям в сериалах "Главный госпиталь", "Одинокие сердца", "Байки из склепа" и третьей части "Терминатора".

Умерший также работал журналистом в издании EXTRA. Он вел активную политическую жизнь и также работал в команде еще одного своего дяди, сенатора Тома Кеннеди.

Кристофер Лоуфорд и Джон Кеннеди (фото - www.imdb.com)

Написанная им книга "Симптомы снятия" стала бестселлером года по версии New York Times. В автобиографическом произведении актер рассказал о своих проблемах с наркотиками и как ему удалось их преодолеть, пишет The Washington Post.

Кристофер Лоуфорд (фото - кадр из фильма "Терминатор" 3)

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