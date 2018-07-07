Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа

Один из создателей Человека-паука и Доктора Стрэнджа Стив Дитко скончался в возрасте 90 лет. Это подтвердили The Hollywood Reporter в полиции Нью-Йорка.
Один из создателей комиксов Marvel умер в своей квартире в Нью-Йорке. Его обнаружили мертвым 29 июня, а скончался он еще двумя днями ранее. Причина смерти неизвестна.
В 1961 году Дитко вместе с главным редактором Marvel Стеном Ли придумал Человека-паука. Художник придумал полностью дизайн костюма, красно-синие цвета и возможности персонажа.
В 1963 году художник придумал сююреалистического и психоделического героя - Доктора Стрэнджа.