Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа

Фото: Variety

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Художник студии комиксов Marvel, легендарный Стив Дитко умер на 91-м году жизни

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Один из создателей Человека-паука и Доктора Стрэнджа Стив Дитко скончался в возрасте 90 лет. Это подтвердили The Hollywood Reporter в полиции Нью-Йорка.

Один из создателей комиксов Marvel умер в своей квартире в Нью-Йорке. Его обнаружили мертвым 29 июня, а скончался он еще двумя днями ранее. Причина смерти неизвестна.

В 1961 году Дитко вместе с главным редактором Marvel Стеном Ли придумал Человека-паука. Художник придумал полностью дизайн костюма, красно-синие цвета и возможности персонажа.

В 1963 году художник придумал сююреалистического и психоделического героя - Доктора Стрэнджа.