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21.06.2018, 19:02

Умерла горилла Коко, которая умела говорить на языке жестов

Умерла горилла Коко, которая умела говорить на языке жестов - Фото
Фото: facebook.com/pg/Koko-The-Gorilla-Foundation

Она была одним из немногих животных, у которых были животные-компаньоны – известно, что Коко воспитывала котят

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Знаменитая горилла Коко, которая, как утверждают ученые, могла общаться, используя более тысячи знаков языка жестов и понимала около двух тысяч английских слов, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет. Об этом сообщает ВВС.

Способности гориллы были задокументированы психологом животных Франсин Паттерсон.

Коко была одним из немногих животных, у которых были животные-компаньоны – известно, что она воспитывала котят. Когда в 1984 году ее котенок All Ball убежал и был сбит машиной, доктор Паттерсон написала, что Коко горевала.

Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году. Доктор Паттерсон начала работать с ней в 1972 году.

Считается, что Коко имела IQ от 75 до 95.

СМИ часто писали об удивительных способностях гориллы. Считается, что она умела шутить и описывать свои чувства.

В научно-популярной литературе описывается случай, когда ее партнер, горилла Майкл, оторвал ногу у тряпичной куклы. Коко сказала ему на языке жестов: «Ты грязный плохой туалет!». Ей также были известны даже некоторые абстрактные понятия.

Коко скончалась в среду утром во сне в возрасте 46 лет, сообщили в The Gorilla Foundation.

«Коко как посланник всех горилл и образец межвидовой коммуникации и эмпатии коснулась жизней миллионов. Ее любили и по ней будут очень скучать», - говорится в пресс-релизе фонда.

Вместе с тем стоит отметить, что многие ученые скептически оценивали способности Коко. Они сомневаются, что обезьяны способны использовать язык так же, как это делают люди. 

Известное видео общения Коко с американским актером Робином Уильямсом.

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Теги: язык жестов, горилла коко, робин уильямс, франсин паттерсон
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