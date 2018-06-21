Умерла горилла Коко, которая умела говорить на языке жестов

Знаменитая горилла Коко, которая, как утверждают ученые, могла общаться, используя более тысячи знаков языка жестов и понимала около двух тысяч английских слов, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет. Об этом сообщает ВВС.
Способности гориллы были задокументированы психологом животных Франсин Паттерсон.
Коко была одним из немногих животных, у которых были животные-компаньоны – известно, что она воспитывала котят. Когда в 1984 году ее котенок All Ball убежал и был сбит машиной, доктор Паттерсон написала, что Коко горевала.
Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году. Доктор Паттерсон начала работать с ней в 1972 году.
Считается, что Коко имела IQ от 75 до 95.
СМИ часто писали об удивительных способностях гориллы. Считается, что она умела шутить и описывать свои чувства.
В научно-популярной литературе описывается случай, когда ее партнер, горилла Майкл, оторвал ногу у тряпичной куклы. Коко сказала ему на языке жестов: «Ты грязный плохой туалет!». Ей также были известны даже некоторые абстрактные понятия.
Коко скончалась в среду утром во сне в возрасте 46 лет, сообщили в The Gorilla Foundation.
«Коко как посланник всех горилл и образец межвидовой коммуникации и эмпатии коснулась жизней миллионов. Ее любили и по ней будут очень скучать», - говорится в пресс-релизе фонда.
Вместе с тем стоит отметить, что многие ученые скептически оценивали способности Коко. Они сомневаются, что обезьяны способны использовать язык так же, как это делают люди.
Известное видео общения Коко с американским актером Робином Уильямсом.