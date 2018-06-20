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20.06.2018, 11:29

Ураза-байрам закончился: талибы убили 30 военных и захватили базу

Ураза-байрам закончился: талибы убили 30 военных и захватили базу - Фото
Боевики Талибана (фото - Getty Images)

Во время перемирия на исламский праздник военные и боевики бесконфликтно ходят рядом в населенных пунктах - включая Кабул, и даже делают общие фото

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Сегодня, 20 июня, боевики исламистского движения Талибан убили 30 солдат правительственных войск Афганистана, захватив при этом военную базу в северо-западной провинции Бадгис. Об этом со ссылкой на сообщение губернатора Абдула Маликзая пишет агентство Reuters.

Это первая крупная атака талибов после окончания в прошлое воскресенье "праздничного" перемирия на Ураза-байрам — отмечаемый в честь окончания поста в исламский праздник Рамадан.

Рано утром талибы с разных направлений напали на два поста сил безопасности в районе Баламергаб, и после ожесточенного боя, который продлился несколько часов, захватили территорию базы.

Сколько боевиков было уничтожено, не сообщается. Но в других районах провинции после полуночи ликвидированы 15 террористов, уточнил губернатор. По его словам, боевики использовали перемирие для разведки местности.

7 июня афганский президент Ашраф Гани объявил о достижении договоренности насчет "безоговорочного прекращения огня" с талибами.

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Талибан противостоит в стране силовикам прозападного правительства и контингенту НАТО. Цель исламистов - восстановить в Афганистане шариат, как это уже было ранее.

В 2017 году президент США Дональд Трамп обозначил новую стратегию страны по Афганистану, что вылилось в более агрессивный подход военных НАТО к "обеспечению безопасности". Это, в свою очередь, повлекло учащение терактов по всей афганской территории.

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Теги: афганистан, терроризм, талибан, потери, ураза-байрам
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