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02.08.2018, 11:41

Утром в Кабуле похитили и убили троих граждан разных стран

Утром в Кабуле похитили и убили троих граждан разных стран - Фото
Кабула (фото - davered1101 / Panoramio)

Македонец, индиец и малазиец работали в местном филиале логистической компании

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Трое иностранных граждан, которые работали в Афганистане в международной логистической компании, были похищены и убиты в Кабуле. Их тела обнаружили сегодня утром, 2 августа, в районе Муссахи провинции Кабул на юг от столицы, пишет местный ресурс Tolo News со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что иностранцы были похищены в кабульском районе PD9 и позднее расстреляны.

Погибшие - индиец, малазиец и македонец.

Место обнаружения тел на карте столичной агломерации:

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Никто из террористических группировок пока не взял ответственность на убийство. Чаще всего такие акции устрашения устраивают боевики Исламского государства или талибы.

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Теги: похищение, афганистан, Кабул, убийство, иностранцы, киднеппинг
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