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21.06.2018, 16:18

В администрации Трампа нет комплексного подхода к России - Нуланд

В администрации Трампа нет комплексного подхода к России - Нуланд - Фото
Виктория Нуланд

Масштаб подрывных действий РФ стал понятен только после анализа, проведенного после выборов 2016 года

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Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Дональда Трампа не продвинулась в разработке комплексного подхода к России. Об этом Нуланд сказала на слушаниях в сенатском комитете по вопросам разведки 20 июня, передает Радио Свобода.

По мнению Нуланд, США должны предупредить Россию о жестком ответе в случае новой попытки вмешательства в американские выборы.

"Мы предполагали, что администрация Трампа идти дальше тем путем, которым шел Обама после выборов, и наложит дополнительные санкции на РФ, но мы не видим со стороны действующего президента США шагов по разработке комплексного, координированного подхода к России", - подчеркнула Нуланд.

Нуланд признала, что усилия администрации Обамы по противодействию российским операциям в киберпространстве были недостаточными, чтобы заставить Москву пересмотреть свою политику. Администрация осознала, насколько масштабными были подрывные действия России, только после анализа, выполненного после выборов 2016 года.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По данным американских спецслужб, за атаками на серверы Демократической партии, произошли два года назад, стояло ГРУ Генштаба Вооруженных сил России.

Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает.

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Теги: дональд трамп, виктория нуланд, вмешательство в выборы
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