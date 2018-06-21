В администрации Трампа нет комплексного подхода к России - Нуланд

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Дональда Трампа не продвинулась в разработке комплексного подхода к России. Об этом Нуланд сказала на слушаниях в сенатском комитете по вопросам разведки 20 июня, передает Радио Свобода.
По мнению Нуланд, США должны предупредить Россию о жестком ответе в случае новой попытки вмешательства в американские выборы.
"Мы предполагали, что администрация Трампа идти дальше тем путем, которым шел Обама после выборов, и наложит дополнительные санкции на РФ, но мы не видим со стороны действующего президента США шагов по разработке комплексного, координированного подхода к России", - подчеркнула Нуланд.
Нуланд признала, что усилия администрации Обамы по противодействию российским операциям в киберпространстве были недостаточными, чтобы заставить Москву пересмотреть свою политику. Администрация осознала, насколько масштабными были подрывные действия России, только после анализа, выполненного после выборов 2016 года.
В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. По данным американских спецслужб, за атаками на серверы Демократической партии, произошли два года назад, стояло ГРУ Генштаба Вооруженных сил России.
Москва вмешательства в избирательный процесс в других государствах категорически отвергает.