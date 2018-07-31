В Афганистане автобус подорвался на мине: есть погибшие и раненые

В западном Афганистане пассажирский автобус подорвался на придорожной мине. В результате взрыва погибли не менее 11 человек, сообщает AP.
Пассажирский автобус взорвался на шоссе между городом Герат и провинцией Гильменд на юго-западе Афганистана около 4:30 утра.
Представитель полиции в западной провинции Фарах сообщил о семи убитых и 27 раненых, однако представитель службы скорой помощи города Герат уточнил, что при взрыве погибли 11 пассажиров. Среди погибших есть женщины и дети. Ранения получили более 30 человек.
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за инцидент.
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1 июля на востоке Афганистана произошел теракт. В результате подрыва смертника в автобусе с гражданскими погибли 19 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.