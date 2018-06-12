В Африке по неизвестным причинам массово вымирают баобабы

Фото: скриншот с видео

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Ученые обнаружили массовую гибель старых и крупнейших баобабов за последние 12 лет

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Символ африканских саванн – баобабы - вымирают от неизвестных причин. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на публикацию группы исследователей из ЮАР, Румынии и США в журнале Nature Plants.

Ученые обнаружили массовую гибель старых и крупнейших баобабов за последние 12 лет.

Согласно их гипотезе, смерть баобабов можно, по крайней мере, частично, связать с существенными изменениями климатических условий, которые особенно заметны в Южной Африке. Ученые говорят, что подтвердить или опровергнуть эту гипотезу должны дальнейшие исследования.

По их словам, потеря этих растений является "событием беспрецедентной величины".

Недавно Папа римский Франциск предупредил, что изменение климата может уничтожить человечество, и призвал энергетические компании перейти на чистые виды топлива, чтобы предотвратить катастрофу.