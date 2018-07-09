В Африке закончился один из самых кровавых конфликтов

Фото: twitter.com/hawelti

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За 20 лет войны между Эфиопией и Эритреей погибли десятки тысяч человек

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки подписали декларацию, которая провозглашает, что "состояние войны, которое существовало между двумя странами, закончилось". Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что это был один из самых кровавых межгосударственных конфликтов в Африке.

Министр информации Эритреи Йемане Гебре Мескель отметил, что лидеры стран согласились с тем, что "основана новая эра мира и дружбы".

Как напоминает агентство, в мае 1998 года Эритрея начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме. Активные бои в регионе продолжались более двух лет и унесли десятки тысяч жизней в обеих странах. Мирный договор между Эритреей и Эфиопией, заключенный в декабре 2000 года при посредничестве Алжира, так и не был реализован.

23 июня 83 человека получили ранения, несколько погибли в результате взрыва гранаты на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, на котором выступал премьер-министр этой страны Абий Ахмед,