В Альпах пропали трое туристов из Италии: начаты поиски

На Монблане пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа, сообщает Franceinfo.
Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
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Поисковые операции продолжаются.
5 августа в Альпах разбился небольшой самолет, по предварительной информации 20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.