В Альпах пропали трое туристов из Италии: начаты поиски

Иллюстративное фото: unsplash.com

commenthover

Пропавшие туристы не выходили на связь несколько дней

Реклама

Реклама

На Монблане пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа, сообщает Franceinfo.

Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.

Читайте также: В горах Крыма машина с детьми слетела в кювет

Поисковые операции продолжаются.

5 августа в Альпах разбился небольшой самолет, по предварительной информации 20 человек могли стать жертвами авиакатастрофы. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.