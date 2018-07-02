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02.07.2018, 17:09

В Аризоне пес, спасая хозяйку, принял на себя атаку змеи: фото

В Аризоне пес, спасая хозяйку, принял на себя атаку змеи: фото - Фото
Фото: facebook.com/paula.godwin

Хозяйка золотого ретривера говорит, что шла с ним по холму и буквально чуть не наступила на рептилию, не заметив ее

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В американском штате Аризона золотой ретривер Тодд спас свою хозяйку от укуса гремучей змеи, приняв атаку на себя. Сейчас пес поправляется после оказания медицинской помощи, сообщает ВВС.

Паула Годвин говорит, что шла с собакой по холму и буквально чуть не наступила на рептилию, не заметив ее. Тогда Тодд бросился на змею, после чего получил ядовитый укус.

«Тодд взвизгнул и начал скулить. Я взяла его на руки и побежала вниз по холму. Мы доставили его в клинику примерно за 10 минут", - рассказала Паула.

Псу вкололи вакцину. Он провел в клинике около 12 часов и сейчас поправляется дома.

Женщина опубликовала в Facebook фотографии опухшей морды Тодда.

«Он наверняка спас меня от укуса, он мой герой», - написала хозяйка собаки.

В июне в штате Техас мужчину укусила отрубленная голова змеи, в результате чего медикам с большим трудом удалось спасти его от смерти.

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Теги: собака, Аризона, змея, ретривер, укус
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