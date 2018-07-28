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28.07.2018, 13:29

В Армении арестован второй президент по делу 1 марта

В Армении арестован второй президент по делу 1 марта - Фото
Роберт Кочарян (фото - Новости Армении)

В Армении продолжается следствие по делу о разгоне митинга 1 марта 2008 года

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Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован - его обвиняют в разгоне акций протестов 1 марта 2008 года. Об этом сообщают Новости Армении

Решение об аресте принял суд общей юрисдикции в Ереване. 

Кочаряна обвиняют по ч.1 ст.300.1 Уголовного кодекса Армении - свержение конституционного строя. 

1 марта 2008 года после президентских выборов в центре Еревана начались демонстрации - сторонники кандидата Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома. Против них применили боевое оружие, десять человек погибли, никто не понес за это ответственность. 

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Теги: армения, дело 1 марта, Роберт Кочарян
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