В Армении арестован второй президент по делу 1 марта

Роберт Кочарян (фото - Новости Армении)

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В Армении продолжается следствие по делу о разгоне митинга 1 марта 2008 года

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Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован - его обвиняют в разгоне акций протестов 1 марта 2008 года. Об этом сообщают Новости Армении.

Решение об аресте принял суд общей юрисдикции в Ереване.

Кочаряна обвиняют по ч.1 ст.300.1 Уголовного кодекса Армении - свержение конституционного строя.

1 марта 2008 года после президентских выборов в центре Еревана начались демонстрации - сторонники кандидата Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома. Против них применили боевое оружие, десять человек погибли, никто не понес за это ответственность.