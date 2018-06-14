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14.06.2018, 09:19

В Австралии назвали условие для постоянного проживания

В Австралии назвали условие для постоянного проживания - Фото
Фото: скриншот видео

Правительство рассматривает возможность введение более простого разговорного тестирования на английском языке

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Правительство Тернбулла может ввести тестирование на знание английского языка как обязательное требование для получения разрешения на постоянное проживание в Австралии. Об этом сообщает news.com.

“Это станет сильным стимулом изучать язык, поскольку получение права на постоянное проживание является важнейшей целью для многих”, - сказал министр гражданства Алан Тадж.

Такое нововведение предлагается после неудачной прошлогодней попытки федерального правительства ввести экзамен по английскому языку как часть экзамена на гражданство, однако, по мнению многих, тестирование оказалось слишком сложным, и это не было поддержано Сенатом.

Вместо этого правительство рассматривает возможность введение более простого разговорного тестирования, однако проходить его будут все, кто желает стать постоянным жителем  страны.

“Это особенно важно, учитывая концентрацию неанглоязычных жителей в конкретных локациях, в основном в Мельбурне и Сиднее”, - подчеркнул Алан Тадж.

Австралийские власти выделят стартовые $50 млн на создание космического агентства для относительной конкурентоспособности страны на соответствующем рынке, чья мировая капитализация вскоре достигнет $500 млрд. 

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Теги: Австралия, английский язык, постоянное проживание
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