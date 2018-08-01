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01.08.2018, 12:13

В Австралии самолет сбросил над городом бак весом 450 кг

В Австралии самолет сбросил над городом бак весом 450 кг - Фото
Фото: Department of Defence

На борту самолета возникла аварийная ситуация и пришлось сбросить топливный бак прямо над городом

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В Австралии самолет сбросил над городом Дарвин 450-килограммовый топливный бак. Об этом сообщает АВС.

На борту истребителя во время учений Pitch Black возникла аварийная ситуация - после взлета пилот сообщил, что двигатель дал сбой. Поэтому было принято решение сбросить бак.

Топливный бак упал в кусты и никто не пострадал. Самолет успешно приземлился на базе.

31 июля в Мексике в 10 км от аэропорта сразу же после взлета разбился пассажирский самолет Embraer 190 рейса AM2431 авиакомпании Aeromexico, который летел в столицу. Никто не погиб. 

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Теги: самолет, Австралия, топливный бак, поломка
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