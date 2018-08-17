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17.08.2018, 15:58

В Австралии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот

В Австралии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Пожарный вертолет летел помочь в тушении лесных пожаров

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На южном побережье штата Новый Южный Уэльс в Астралии разбился вертолет местной пожарной службы, сообщает The Guardian.

В вертолете находился один пилот, в результате аварии он погиб. Предварительно, крушение вертолета произошло из-за столкновения с деревом.

На место происшествия прибыли правоохранители. Личность погибшего установили, им оказался опытный пилот Аллан Тулле. Офицеры Австралийского бюро транспортной безопасности работают на месте происшествия для установления причин аварии. 

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В провинции Италии Тревизо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub разбился после того, как врезался в кабель высокого напряжения. В результате аварии погибли два человека. 

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Теги: вертолет, авария, пожар, Австралия, крушение
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