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01.08.2018, 17:17

В Австрии из-за жары полиция выдала собакам спецботиночки - фото

В Австрии из-за жары полиция выдала собакам спецботиночки - фото - Фото
Фото: instagram/polizei_im_bild

Служебные собаки теперь могут спокойно ходить по раскаленному асфальту во время заданий

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В столице Австрии Вене полицейских собак обули в специальные ботиночки, чтобы защитить лапы от ожогов из-за раскаленного асфальта. Об этом сообщает австрийская газета Heute

Согласно сообщению, в жару асфальт нагревается до температуры свыше 50°C, что делает не только дискомфортным, но и опасным передвижения собак во время заданий и на тренировках.

Отмечается, что служебные собаки, в отличие от домашних животных, не могут ждать пока спадет жара и тогда выходить на улицу., - собакам в полиции Вены приходится работать в течение всего дня.

Пресс-секретарь венской полиции Микаэла Россманн рассказала, что собаки, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Кроме того, лапы животных не будут повреждаться от разбитого стекла из прочих острых предметов.

Фото: www.krone.at

Также сказано, что собак приучают к обуви на тренировках.

Помимо обуви, полицейские собаки имеют также специальный контейнер, оборудованный кондиционером, где они могут отдыхать в перерывах на своей работе.

В своем Instagram полицейские показали, как собаки "остывают" в собственных бассейнах.

Фото: instagram/polizei_im_bild

28 марта сообщалось, что полиция Мадрида спасает своих собак от стресса с помощью Моцарта.

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Теги: полиция, австрия, жара, лето, вена, служебная собака, служебные собаки
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