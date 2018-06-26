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26.06.2018, 10:55

В Австрии поезд сошел с рельс, есть пострадавшие: фото

В Австрии поезд сошел с рельс, есть пострадавшие: фото - Фото
Фото: apa/einsatzdoku

В поезде ехали 80 человек, 26 их них травмированы

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Сегодня около 07:00 в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельс пассажирский поезд. Об этом сообщает Der Standard.

В результате аварии 26 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В поезде находились около 80 человек, среди них школьники.

Он направлялся в столицу земли Санкт-Пельтен.

По неизвестным пока причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На месте ДТП находились 15 машин машин скорой помощи и вертолеты.

25 января 2018 года в Италии под Миланом поезд сошел с рельс.

 

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Теги: авария, австрия, поезд
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