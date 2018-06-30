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30.06.2018, 12:28

В Австрии суд признал существование третьего пола

В Австрии суд признал существование третьего пола - Фото
Фото: rodyna.org.ua

Суд разрешил в официальных документах указывать третий вариант пола, вместо женского или мужского

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Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны дать гражданам право указывать свой пол в документах не только как мужской или женский. Об этом сообщает AP.

Суд рассматривал дело мужчины, который в строке пола хотел указать "другой" или похожее обозначение.

Для того, чтобы выполнить постановление суда не нужно менять законодательство, поскольку в нем не определяется перечень возможных указанный в графе "пол". При этом, каким должен быть третий вариант, суд конкретно не указал. 

В соседней Германии суд в ноябре 2017 года признал право людей не указывать свой пол как мужской или женский. 

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Теги: австрия, гендер, документы, третий пол
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