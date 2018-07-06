В Австрии увеличили продолжительность рабочего дня

Фото: gettyimages.com

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Сотрудники предприятий смогут сами выбирать, переходить ли на 12 часовой день или нет

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С 1 сентября 2018 года в Вене предприятия смогут перейти на 12-часовой рабочий день. Об этом сообщает APA.

Национальный совет Австрии после дебатов поддержал вчера, 5 июля, внесение поправок в трудовое законодательство.

Согласно новым поправкам работодатели не смогут в единоличном порядке устанавливать количество рабочих часов, только по согласованию с трудовым коллективом.

Сотрудники смогут сами выбирать, переходить ли на 12 часовой день или же работать по 8-10 часов в день.

Сегодня средняя продолжительность рабочего дня в Австрии составляет восемь часов, а рабочей недели - 40 часов.

Некоторые предприятия имеют право предоствалять своим сотрудникам десятичасовой рабочий день.

Новые поправки не поддержали объединение профсоюзов Австрии и Палата труда. В стране прошли акции протеста, в которых приняли участие около 150 тысяч человек.

Австрия отказалась от планов ввести полный запрет курения в барах и ресторанах, который должен был вступить в силу в мае 2018 года