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05.07.2018, 08:17

В Азербайджане пытались убить мэра второго по величине города

В Азербайджане пытались убить мэра второго по величине города - Фото
Эльмар Велиев (фото - salamnews.org)

По неподтвержденным официально данным, гянджинский городской голова Эльмар Велиев и его охранник Гасым Ашбазов получили огнестрельные ранения в голову

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На мэра второго по величине азербайджанского города Гянджи совершено вооруженное нападение: чиновник с телохранителем ранены, их состояние медики описывают как стабильное. Об этом пишет местный ресурс Haydzayn.

Правоохранители уточнили, что в 57-летнего Эльмара Велиева стреляли из пистолета Макарова 4 июля около 20:30 по местному времени у здания мэрии.

Злоумышленник, которым оказался уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) арестован, но его мотивы официально пока не ясны. Ранее он уже проходил в криминальных сводках. Как пишут местные СМИ, он "сторонник радикального исламизма".

Дело взял под личный контроль президент Ильхам Алиев.

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Гянджа с населением 330 тысяч человек расположен на западе Азербайджана, восьмой год городом управляет Велиев.

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Теги: Азербайджан, покушение, эльмар велиев, гянджи, исламизм
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