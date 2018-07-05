В Азербайджане пытались убить мэра второго по величине города

На мэра второго по величине азербайджанского города Гянджи совершено вооруженное нападение: чиновник с телохранителем ранены, их состояние медики описывают как стабильное. Об этом пишет местный ресурс Haydzayn.
Правоохранители уточнили, что в 57-летнего Эльмара Велиева стреляли из пистолета Макарова 4 июля около 20:30 по местному времени у здания мэрии.
Злоумышленник, которым оказался уроженец Гянджи Юнис Сафаров (1983 года рождения) арестован, но его мотивы официально пока не ясны. Ранее он уже проходил в криминальных сводках. Как пишут местные СМИ, он "сторонник радикального исламизма".
Дело взял под личный контроль президент Ильхам Алиев.
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Гянджа с населением 330 тысяч человек расположен на западе Азербайджана, восьмой год городом управляет Велиев.