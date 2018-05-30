В Беларуси КГБ задержал помощника Лукашенко

Сергей Ровнейко Фото: скриншот с видео

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В КГБ отметили, что более года назад получили информацию "о неоднократных фактах получения взяток" помощником президента республики

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В Беларуси по подозрению в получении взятки задержали помощника президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского КГБ.

Там рассказали, что следственные действия в отношении инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко были проведены по поручению Лукашенко.

В КГБ отметили, что более года назад получили информацию "о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его (Ровнейко, - ред.) компетенцию".

Белорусские правоохранители заявляют, что задержали помощника Лукашенко с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 000.

КГБ возбудил против Ровнейко уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В КГБ уточнили, что помощник Лукашенко находится в СИЗО и "дает признательные показания".