В Беларуси на трое суток задержали троих журналистов

Фото: Радио Свобода

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После обысков троих журналистов информационного портала tut.by задержали, в Следкоме РФ пока не комментируют

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В Беларуси задержали на трое суток редакторов портала tut.by. Об этом сообщает Радио Свобода.

Задержана журналистка Галина Власик, главный редактор Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина.

По словам дочери Власик, телефон у задержанной забрали, в Следственном комитете сказали, что можно привезти передачу.

В Следкоме пока не подтверждают задержаний и никак не комментируют.

Сегодня утром в офисы редакций tut.by и БелаПАН пришли с обысками. Портал tut.by якобы обвиняют в "неправомерном использовании платной подписки" госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю.