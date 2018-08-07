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07.08.2018, 16:28

В Беларуси на трое суток задержали троих журналистов

В Беларуси на трое суток задержали троих журналистов - Фото
Фото: Радио Свобода

После обысков троих журналистов информационного портала tut.by задержали, в Следкоме РФ пока не комментируют

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В Беларуси задержали на трое суток редакторов портала tut.by. Об этом сообщает Радио Свобода

Задержана журналистка Галина Власик, главный редактор Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина. 

По словам дочери Власик, телефон у задержанной забрали, в Следственном комитете сказали, что можно привезти передачу. 

В Следкоме пока не подтверждают задержаний и никак не комментируют. 

Сегодня утром в офисы редакций tut.by и БелаПАН пришли с обысками. Портал tut.by якобы обвиняют в "неправомерном использовании платной подписки" госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю.

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Теги: беларусь, задержание, журналисты, tut.by
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