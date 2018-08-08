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08.08.2018, 14:17

В Беларуси по "делу БелТА" задержали еще четверых журналистов

В Беларуси по "делу БелТА" задержали еще четверых журналистов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Журналистов и главного редактора портала Realt.by доставили на допрос в Следственный комитет

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В Беларуси трое журналистов и главный редактор портала о недвижимости Realt.by задержаны в рамках дела о незаконном доступе к платным данным государственного информационного агентства БелТА, сообщает Радио Свобода.

8 августа силовики забрали из редакции портала в Следственный комитет журналистов Игоря Хмару, Марию Сароку, Елена Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага, а также изъяли их технику. Журналистов отвезли на допрос в центральный офис СК.

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Ранее белорусская полиция задержала журналистов сайта TUT.BY Дмитрия Бобрика, Ульяну Бабаед и Анну Ермачонок, а также журналиста издания БелаПАН Андрея Середу.

7 августа в офисы редакций tut.by и БелаПАН пришли с обысками. Портал tut.by якобы обвиняют в "неправомерном использовании платной подписки" госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю.

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Теги: задержание, журналисты, подписка, белта, Бларусь, Realt.by
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