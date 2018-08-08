В Беларуси силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle

Павлюк Быковский (Фото: facebook.com/paulyuk.bykowski)

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Причины проведения обысков выясняются

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8 августа белорусские силовики проводят обыски в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского. В Facebook об этом сообщил сам журналист.

"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал журналист.

Информацию об обыске подтвердила и жена Быковского: "У нас обыск. Пришли со следователем. Ищут понятых".

Причины обыска пока что неизвестны.

7 августа в офисах белорусских информационных порталов tut.by и БелаПАН провели обыски. Силовики оцепили несколько этажей в минском бизнес-центре Omega Tower, изъяли документы и задержали редакторов.