В Беларуси силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle

8 августа белорусские силовики проводят обыски в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского. В Facebook об этом сообщил сам журналист.
"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал журналист.
Информацию об обыске подтвердила и жена Быковского: "У нас обыск. Пришли со следователем. Ищут понятых".
Причины обыска пока что неизвестны.
7 августа в офисах белорусских информационных порталов tut.by и БелаПАН провели обыски. Силовики оцепили несколько этажей в минском бизнес-центре Omega Tower, изъяли документы и задержали редакторов.