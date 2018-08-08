Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 11:08

В Беларуси силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle

В Беларуси силовики пришли с обыском к журналисту Deutsche Welle - Фото
Павлюк Быковский (Фото: facebook.com/paulyuk.bykowski)

Причины проведения обысков выясняются

Реклама
Реклама

8 августа белорусские силовики проводят обыски в квартире корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского. В Facebook об этом сообщил сам журналист.

"Ко мне пришел Следственный комитет", - написал журналист.

Информацию об обыске подтвердила и жена Быковского: "У нас обыск. Пришли со следователем. Ищут понятых".

Причины обыска пока что неизвестны.

7 августа в офисах белорусских информационных порталов tut.by и БелаПАН провели обыски. Силовики оцепили несколько этажей в минском бизнес-центре Omega Tower, изъяли документы и задержали редакторов.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, обыск, журналист, deutsche welle
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Беларуси арестовали оппозиционного журналиста
Мир В Беларуси арестовали оппозиционного журналиста
ГПСУ: Двое членов команды "Норда" обманом покинули Украину
Происшествия ГПСУ: Двое членов команды "Норда" обманом покинули Украину
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 