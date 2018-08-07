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07.08.2018, 18:51

В Беларуси задержали уже 8 журналистов

В Беларуси задержали уже 8 журналистов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Белорусская полиция задержала журналистов сайта TUT.BY и журналиста издания БелаПАН

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В Беларуси уже 8 журналистов задержали по делу о несанкционированном доступе к информационной ленте государственного агентства БелТА. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, белорусская полиция задержала журналистов сайта TUT.BY Дмитрия Бобрика, Ульяну Бабаед и Анну Ермачонок, а также журналиста издания БелаПАН Андрея Середу.

Известно, что у Бабаед дома провели обыск. Ее арестовали на трое суток.

Ранее также на трое суток Следственный комитет Беларуси задержал журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову, журналистов TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову и Анну Калтыгину.

Ранее СК Беларуси обвинил журналистов TUT.BY в "неправомерном использовании платной подпиской" госагентства БелТА - якобы они заходили на сайт по старому паролю.

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Теги: беларусь, задержание, журналисты, подписка, белта
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